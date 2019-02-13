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В Калининграде отменили концерт рэпера Элджея 

Говорит Москва + ещё 17 4 часа назад
Фото: sayonaraboy/Instagram
Как говорят организаторы, такое решение принято из-за давления властей.
Шоу должно было состояться 16 февраля, передаёт «Интерфакс».
«В связи с большим давлением со стороны госучреждений, некоммерческих гражданских организаций было принято решение не проводить концерт в запланированную дату», — говорится в сообщении компании «Макроконцерт Калининград».
Отмены концертов популярных исполнителей начались в России с осени. Это коснулось Монеточки, Егора Крида, Хаски, групп «Френдзона», «Пошлая Молли» и IC3PEAK.
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Шоу-бизнес , Другое , Крид , Интерфакс , Калининград
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