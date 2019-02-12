У внебрачной дочери Осина случилась истерика после оскорблений Андрея Разина

Мать внебрачной дочери Евгения Осина Елена обвинили продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина в том, что он довел ребенка, Анастасию Годунову, до истерики. По ее словам, уже на кладбище во время похорон музыканта он начал рассказывать, что на ребенка заведут уголовное дело. Правда, Анастасии Годуновой всего 12 лет и непонятно на что надеется Разин.

Мать ребенка Елена добавила, что познакомилась с Осиным в 2000 году. В последние годы он был для нее самым близким человеком. Он считал ее и внебрачную дочь своей семьей.

Сейчас мама Анастасии Годуновой подала несколько исков о компенсации морального вреда. Разину может самому грозить уголовное дело. Также Елена добавила, что все боятся влиятельного продюсера и никто из знакомых не встает на ее сторону. Женщина отметила, что она не собирается претендовать на имущество певца. Она просит, чтобы ее дочери разрешили исполнять его песни. Договор, подтверждающий права на эти произведения, был заключен, как уверяет Елена, еще в 2015 году. Однако из-за поднявшегося скандала она не может сейчас нормально работать. Женщина надеется, что справедливость восторжествует, сообщает «СтарХит»

Отметим, что последние годы жизни Евгений Осин вел аморальный образ жизни. Как утверждают его друзья, он не выходил из дома, ходил под себя и практически ни с кем не общался. Когда после его смерти знакомые зашли в квартиру, то просто ужаснулись. Кругом валялись бутылки. Квартире, как утверждали знакомые Осина, теперь требуется дорогостоящий ремонт. Между тем известно, что через год жилье достанется дочери Осина Агнии. Девочка вступит в права наследства, когда ей исполнится 18 лет. Сейчас она пытается реализовать себя в творчестве. Агния Осина начала гастрольную деятельность. Ее раскруткой занимается Андрей Разин. Он заявлял, что видит в подростке талант. По его признанию, она вполне может добиться успеха на эстраде, если, конечно, будет внимательно слушать наставления знаменитого продюсера.