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Анастасия Волочкова намекнула на предстоящую свадьбу 

Eva.ru + ещё 5 12 февраля 2019
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова дала очередной повод обсудить себя, и на этот раз дело вовсе не в эпатажных шпагатах. В своем Инстаграме Волочкова заявила, что готовится к свадьбе, чем дала повод для пересудов и догадок, действительно ли она снова собралась под венец или просто старается утереть нос злопыхателям.
Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова решила ясно дать понять, что в личной жизни у нее все хорошо и она нашла себе новую любовь. В Инстаграме балерины стали регулярно появляться намеки на счастливые отношения и даже фотографии с таинственным возлюбленным, личность которого Волочкова раскрывать не хочет, а потому показывает его «по частям» и без лица. Как недавно призналась Волочкова, со своим возлюбленным она уже больше 5 месяцев вместе, а вчера намекнула, что их союз готов перерасти в нечто большее, написав, что готовится к свадьбе.
«Пока я подготавливаюсь к свадьбе, комменты все закрываю. Так без них клево! Мои добрые подписчики душой всегда рядом. А те, кому неймется, варитесь в своей ненависти и захлебывайтесь в ней на своих страницах».
Волочковой не привыкать к постоянной критике, ведь именно скандалы вокруг ее имени сделали из Анастасии звезду. Тем не менее она, видимо, дошла до своего предела и в январе решила закрыть комментарии к своей странице. А может быть, Анастасии надоело активное обсуждение ее возлюбленного, которому теперь наверняка будет уделяться еще больше внимания.
Отметим, что у Волочковой есть дочь Ариадна от отношений с Игорем Вдовиным, с которым балерина сыграла свадьбу в 2007 году. Позже балерина призналась, что брак был фиктивным, так что если сейчас Волочкова действительно собралась под венец, это станет ее первым браком.
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Комментарии48
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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