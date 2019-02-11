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Исполнитель хита «Яблоки на снегу» проговорился о тяжелой болезни 

Дни.ру 52 минуты назад
Фото: youtube.com
Музыкант Михаил Муромов рассказал, что в прошлом страдал от тяжелой болезни. Исполнитель хита "Яблоки на снегу" утверждает, что ему удалось вылечить себя самому благодаря уникальной способности.
Артист уверен, что его кровь создает магнитные поля, которые оказывают положительное воздействие на окружающих. Как отметил исполнитель хита "Яблоки на снегу", этот необычный дар появился у него еще в детстве. Уже тогда Муромов помогал людям.
"Я всегда был тепленький. Меня всегда клали женщины в постель, особенно если в турпоходах больших или спортивных лагерях. А тепленький не просто так, а из-за того, что магнитные поля", — поделился он.
Перед тем как построить карьеру в музыкальном бизнесе, Михаил некоторое время подрабатывал массажистом. У него было много постоянных клиентов.
"Я работал в бане массажистом-мойщиком. Ко мне была самая большая очередь. Я точки знаю хорошо. А поскольку есть воздействие, а когда точно знаешь, куда давить, то человек у тебя в руках", — передает его слова Пятый канал.
За долгие годы исполнитель хита "Яблоки на снегу" только усилил свою способность. Когда врачи обнаружили у музыканта воспаление суставов, то он смог сам вылечить себя.
"У меня был бурсит на колене очень большой. Дошло до того, что резать, резать, резать. А я магнитиком его. Хорошим переменным магнитом поводил, поводил и убрал", — пояснил он.
Артист добавил, что часто помогает своим близким людям, в частности, снимает сильную головную боль.
Муромов также рассказал, что был хорошо знаком с целительницей и астрологом Джуной. По словам певца, эта встреча имела для него большое значение. Экстрасенс обучила артиста своим приемам и техникам. Впоследствии они даже записали совместную песню.
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Шоу-бизнес , Михаил Муромов
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