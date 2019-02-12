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Нелепую Кудрявцеву посадили в лужу с Корчевниковым 

Дни.ру + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: дни.ру
На Youtube-канале "Училка vs TV" появилось очередное видео, в котором учительница русского языка разобрала ошибки телеведущих. В этот раз преподаватель Татьяна Гартман раскритиковала речь Леры Кудрявцевой и Бориса Корчевникова.
Как отметила учительница, во время программы "Секрет на Миллион" звезда вставила дополнительную букву "н" в слове "инцидент".
"Но этим летом между вашими детьми, Ариной и Матвеем, случился небольшой инциндент", — передает слова Леры Кудрявцевой преподаватель. "В слове инцидент только две н, третья лишняя", — заявила она.
После этого учительница решила разобрать речь ведущего передачи "Судьба Человека" Бориса Корчевникова. По словам женщины, во время съемок выпуска, посвященного актеру Борису Смолкину, журналист поставил неправильное ударение в слове "сторицей".
"Ради этой роли актер почти год ездил на бесконечные пробы, но все эти усилия окупились сторицей", — цитирует она ведущего.
Преподаватель отметила, что Корчевников поставил ударение на первый слог, хотя на самом деле ударным является второй.
Чтобы объяснить, почему ударение стоит именно на этом слоге, Татьяна Гартман посоветовала изучить этимологию этого слова.
"Наречие "сторицей" образовалось от существительного "сторица", а "сторица" — это период времени в сто дней, как, например, "седмица" — семь дней", — заключила она.
Напомним, учительница русского языка завела собственный канал на Youtube около четырех месяцев назад. "Я решила сделать этот блог, потому что больше не могу молчать. Меня бесит, когда я включаю телевизор и вижу, как разные ведущие, корреспонденты делают ошибки в русском языке. Я не могу на это смотреть и считаю, что для журналиста это недопустимо, поэтому я решила объявить войну всем тупым телевизионщикам", — рассказала Татьяна Гартман в первом выпуске.
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Борис Смолкин , Лера Кудрявцева
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