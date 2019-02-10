Разин обвинил Штурм в отравлении Осина 

Продюсер Андрей Разин фактически обвинил певицу Наталью Штурм в отравлении певца и музыканта Евгения Осина. Бывший руководитель группы «Ласковый май» заявил, что при жизни Осин жаловался ему на свою коллегу. По мнению музыканта, Наталья Штурм добавляла в спиртные напитки, которыми угощала его, психотропные вещества. Андрей Разин сообщил об этом факте следователям. Сама же исполнительница хита «Школьный роман» пока воздерживается от комментариев. Евгений Осин ушел из жизни 17 ноября 2018 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти названа остановка сердца. За несколько лет до его кончины общественность узнала о том, что бывший солист группы «Браво» и исполнитель популярной песни о плачущей девушке в автомате страдает от тяжелой формы алкоголизма. Летом 2017 года он лечился от этой зависимости в специализированном центре в Таиланде.