Российский телеведущий Иван Ургант вышел очищать от снега и льда улицы Санкт-Петербурга после того, как его отец Андрей Ургант сломал ногу. Соответствующая видеозапись появилась в инстаграме шоумена.
На кадрах Ургант очищает тротуар от наледи. Также в комментарии к видео телеведущий написал шуточное стихотворение-пародию на песню Максима Леонидова "Девочка-видение", героиней которого стала его бабушка Нина Ургант.
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Был обычный серый питерский вечер. Я пошёл бродить по Санкт Петербургу. И идёт по льду мне прямо на встречу Моя бабушка, актриса Н. Ургант Сквозь сугробы пробираясь как мышка Выходя на лёд, как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши В сантиметрах от макушки актрисы. Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина Ведь я приехал, а мы всё же семья. Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я…
По сюжету стихотворения, она пробирается через сугробы, "словно мышка", и выходит на лед, подобно советскому хоккеисту Вячеславу Фетисову. Нина Ургант в честь приезда внука отправилась за бутылкой вина и хлебом, при этом в сантиметрах от головы актрисы "пролетали глыбы снежные с крыши".
"Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я…" — говорится в заключении стихотворения.
Ранее сообщалось, что отец Ивана Урганта сломал ногу.