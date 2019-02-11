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Иван Ургант с ломом чистил петербургский тротуар, где сломал ногу его отец 

Газета.Ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: Bazelevs Distribution
Российский телеведущий Иван Ургант вышел очищать от снега и льда улицы Санкт-Петербурга после того, как его отец Андрей Ургант сломал ногу. Соответствующая видеозапись появилась в инстаграме шоумена.
На кадрах Ургант очищает тротуар от наледи. Также в комментарии к видео телеведущий написал шуточное стихотворение-пародию на песню Максима Леонидова "Девочка-видение", героиней которого стала его бабушка Нина Ургант.
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Был обычный серый питерский вечер. Я пошёл бродить по Санкт Петербургу. И идёт по льду мне прямо на встречу Моя бабушка, актриса Н. Ургант Сквозь сугробы пробираясь как мышка Выходя на лёд, как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши В сантиметрах от макушки актрисы. Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина Ведь я приехал, а мы всё же семья. Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я…

Публикация от  Иван Ургант (@urgantcom)

По сюжету стихотворения, она пробирается через сугробы, "словно мышка", и выходит на лед, подобно советскому хоккеисту Вячеславу Фетисову. Нина Ургант в честь приезда внука отправилась за бутылкой вина и хлебом, при этом в сантиметрах от головы актрисы "пролетали глыбы снежные с крыши".
"Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я…" — говорится в заключении стихотворения.
Ранее сообщалось, что отец Ивана Урганта сломал ногу.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Максим Леонидов , Вячеслав Фетисов , Андрей Ургант , Нина Ургант , Санкт-Петербург
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