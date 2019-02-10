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Маша из «Папиных дочек» снялась топлес 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: peopletalk
Мирослава Карпович сыграла в сериале «Папины дочки» 16-летнюю девушку, когда ей самой был уже 21 год. Сейчас Мирославе 32, и актерскую деятельность она бросать, кажется, не собирается. Правда, на телеэкранах ее уже не увидишь, зато на театральной сцене она появляется часто: Карпович играет в спектакле «Ордалии» в театре «Луны» и в комедии «Номер 13» в Театриуме на Серпуховке.
Сериал принес ей большую известность как актрисе, а после фотосессии для журнала MAXIM Мирослава стала настоящим секс-символом! И на этом она решила не останавливаться. Сегодня Карпович поделилась снимками из новой откровенной фотосессии. Вот это фигура!
К слову, у актрисы есть вторая страсть — волонтерство. «Конечно, занимаюсь спортом и саморазвитием, провожу время с семьей и друзьями, путешествую. В общем, наслаждаюсь здесь и сейчас! Важная часть моей жизни — волонтерство. Помогаю детским домам и деткам с различными заболеваниями. Устраиваю им праздники, маленькие домашние концерты с моими коллегами. Все это делается на расстоянии вытянутой руки, когда мы все можем между собой общаться, знакомиться, фотографироваться, обниматься и даже целоваться», — рассказала Мирослава в эксклюзивном интервью PEOPLETALK.
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Шоу-бизнес , Мирослава Карпович
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