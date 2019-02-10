Панин дерзко ответил на лишение награды

Актер заявил, что будет рад, если его лишат звания лауреата госпремии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin777) 10 Фев 2019 в 3:46 PST Вокруг Алексея Панина разгорается очередной скандал. Известный актер в своем Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, ему стыдно за полученные награды от президента страны. В России резко отреагировали на заявление артиста. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян призвал Панина сдать награду.

"А дальше, как свободный человек в свободной стране может высказывать любые вещи, кроме оскорбительных, и устраивать любые перформансы, которыми он привык баловать свою аудиторию", — отметил он.

Манукян отметил, что Панин оскорбил большое количество своих коллег по цеху за то, что они получили награды от президента России. "Уж не знаю, зависть им движет или чувство глубокого раскаяния за то, что и он тоже Владимиром Путиным был в свое время награжден, но, тем не менее, свой нагрудный знак лауреата госпремии России он сдавать не торопится", — подчеркнул член экспертного совета при Госдуме.

Панин уже отреагировал на предложение сдать награду. В Instagram он заявил, что будет рад оказаться в одном ряду с актерами Михаилом Ефремовым Алексеем Серебряковым , которых, по словам Панина, хотят лишить соответственно звания народного артиста и гражданства.

Алексей Панин получил государственную премию за художественный фильм "Звезда".