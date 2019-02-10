Боня «отшила» Мамаева

«Его уровень — стриптизерши»: Боня отказала Мамаеву в сексе

Российская модель и телеведущая Виктория Боня ответила на заявление жены футболиста Павла Мамаева Аланы о том, что у нее были сексуальные связи с хавбеком «Краснодара». Актриса отметила, что была лично знакома с Павлом, однако отношений между ними не было. Также Боня назвала Алану Мамаеву «психически нездоровым человеком».

Известная российская модель и телеведущая Виктория Боня поделилась откровениями о своих отношениях с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, который продолжает находиться под арестом в Бутырском следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы . В частности, актриса ответила на обвинения со стороны жены футболиста Аланы Мамаевой, которая ранее заявила о том, что у хавбека якобы были «тесные связи» с Боней. По словам самой модели, она действительно была лично знакома с полузащитником «Краснодара», однако сексуальных отношений с ним не имела.

Кроме того, Боня резко высказалась в адрес самой Аланы, обвинив ее в неадекватных поступках.

«Мне кажется, Алана Мамаева — психически нездоровый человек. На адекватного, судя по тому, как она себя ведет, она не похожа. Да, действительно, я знаю Пашу. Мы сидели вместе и курили кальян. Но это не говорит о том, что у нас с ним что-то было.

Да и не тот это человек, которого я когда-либо могла подпустить к себе. Она себе льстит. Его уровень — стриптизерши… Я не говорю о них плохо, просто их можно взять по щелчку пальцев, повести в кафе и там развлекать», — приводит слова телеведущей Sport24.

Напомним, что после ареста Павла Мамаева вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным , его братом Кириллом и четвертым участником драки Александром Протасовицким супруга полузащитника «Краснодара» обвинила того в многочисленных изменах. Первые заявления от Аланы об этом поступили после того, как Боня приняла участие в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», где она была в качестве приглашенного гостя. Один из подписчиков жены Павла Мамаева в инстаграме, удивившись присутствию модели в программе про арест футболиста, написал ей комментарий о нецелесообразности приглашать ее в эфир про хавбека «быков».

На это Алана Мамаева ответила, что ее муж «спал с Боней» в Дубае.

Открыто высказалась об этом Алана в интервью программы «Шоу без названия», которую ведет известный блогер Амиран Сардаров. В ходе беседы она призналась, что не станет прощать супруга за измену, однако опровергла возможность развода.

«Я все равно его люблю. Но есть и обида, и ненависть. Мне тяжело обсуждать свои эмоции, когда его нет рядом. Если бы он был дома, наверное, мы бы сначала подрались. Простила ли я его? Нет. Такое простить невозможно. Но мы не разведемся — я не потеряю свою семью», — заявила Алана.

При этом супруга футболиста «Краснодара» выразила мнение, что, отбыв срок под арестом, Павел «не исправится как человек».

«Изменится ли? Думаю, максимум на год. Человек не поменяется, что бы ни случилось. Да, выйдут другими, будут вести другой образ жизни, но ненадолго. Как только жизнь уляжется, наладится карьера, появятся деньги, все будет то же самое», — заключила Алана.

Виктория Боня в свою очередь поддержала Павла Мамаева и Александра Кокорина, отметив, что то наказание, которое они понесли уже к этому моменту, является чрезмерным.

«Не оправдываю Кокорина и Мамаева, но полгода лишения свободы для действующего спортсмена, плюс который еще и после травмы — очень жестоко. У каждого из них, кроме Кирилла, есть своя семья и дети. И самое ужасное, что может быть — это, когда ты не можешь обнять и поцеловать своего ребенка. Я думаю, что это все похоже на публичную казнь. Все сорвалось на ребят. Поэтому надеюсь, что их обращение в европейский суд поможет», — сказала модель.

Напомним, что 8 октября Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий были замечены в организации нескольких драк в центре Москвы. В отношении футболистов расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».

6 февраля Тверской суд Москвы принял решение продлить срок ареста до 8 апреля.