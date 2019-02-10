«Да. Я старая. Уже ложишься и думаешь: проснуться бы»: Пугачева высказалась о своем возрасте

Примадонна не так давно побывала в гостях у Олега Меньшикова , где сделала несколько откровений.

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева не так давно побывала в гостях у Олега Меньшикова и дала тому интервью. На страничке ее дочери Лизы Галкиной в социальной сети Instagram появилась запись. На ней отрывок беседы Пугачевой с Меньшиковым. Разговор зашел о возрасте Примадонны, которой в апреле исполнится 70 лет.

«Пишут, обвиняют, она же старая. Да. Я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить, что душа молодая не буду. Да. Я старею. Уже ложишься и думаешь: проснуться бы. Встаешь и понимаешь, что надо посидеть, чтобы голова не закружилась. Были на Дальнем Востоке. Не помню, когда вино пила. А давай выпью. И таблетку заодно. Есть прелести, над которыми не надо насмехаться. Это само по себе смешно», — заявила Примадонна.

«Те, кто обвиняют вас, пусть доживут до такого возраста и с таким достоинством. Вы мудрая и очень настоящая», «Можно много говорить об Алле Пугачевой. И у каждого свое мнение. Но то, что она единственная и неповторимая и другой Аллы Пугачевой не будет — это однозначно», «Опять пересматривала. Так круто может сказать только Алла», «Обожаю ее! Что интересно, все станут старыми, кто-то раньше, кто-то позже! И у всех будет разная старость», «Алла Борисовна, ничего не может сравниться с вашей прямолинейностью. Самое главное достойно прожитая жизнь и не каждому дано на склоне лет иметь такую отраду, прекрасных деток, которые дают сил и душевных, и моральных. Всех вам благ и здоровья», «Алла Борисовна. Умный и уважающий себя человек никогда не будет писать такую фигню, тот кто пишет такое, можно подумать не будет таким. Я вас обожаю», — заметили в комментариях пользователи.