Васильева призналась в попытке наложить на себя руки

На сцене и в кино эта актриса — сильная, волевая, уверенная в себе, энергичная. Но в реальной жизни, как и у любого человека, у Татьяны Васильевой были трудные периоды. Об одном из таких она и поведала в ток-шоу.

Васильева вспомнила, как много лет назад сестра Алла спасла ее от страшного поступка. Актриса хотела уйти из жизни. Родственница не дала этому произойти, поддержав в трудную минуту. По словам знаменитости, в то время она жила на 14-м этаже в ужасной квартире.

Васильева уже придумала, кому раздаст своих детей, но сестра вовремя увидела ее состояние и сделала все, чтобы помочь. Теперь актриса считает своим долгом помочь Алле. Она приглашает ее к себе домой и регулярно звонит.

А сестре действительно нужна поддержка близкого человека. Дело в том, что в начале года она пережила трагедию — ушел из жизни ее сын, племянник Васильевой Алексей. По словам актрисы, за полгода до этого умер его отец, поэтому мужчина скрывал от родных свою болезнь.

"У него был рак всего. Смотря на своего папу, он понимал, что ему осталось немного", — поделилась артистка.

У Алексея осталось двое детей, которым Татьяна Васильева будет помогать. По словам актрисы, ее сестра до последнего не подозревала о смертельном диагнозе своего сына.