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Оззи Осборн готовится к выписке из больницы 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн после лечения в отделении интенсивной терапии переведен в палату. Ожидается, что он будет выписан на этой неделе, сообщил таблоид Sun.
По данным СМИ, Осборна доставили в отделение интенсивной терапии в частной больнице в результате осложнений после простуды. В течение трех дней его жена и дети дежурили у кровати музыканта.
Теперь Осборн переведен в собственную палату, передает РИА Новости. "Худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену", — сообщил источник.
В конце января текущего года Оззи Осборн отложил концерты в Европе, которые были запланированы в рамках тура No More Tours 2, в связи с угрозой развития пневмонии.
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Шоу-бизнес , Оззи Осборн , РИА Новости
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