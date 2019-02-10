Почему снова Лазарев? Критики обсуждают выбор участника от России на «Евровидении»

Новое выступление Лазарева, как и предыдущее, продюсирует Филипп Киркоров . В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве.

Правила «Евровидения» позволяют стране-участнице либо назначить своего кандидата, либо провести национальный отбор всенародным голосованием, от которого в этом году снова отказались. Но оправдан ли выбор кандидата?

Артур Гаспарян, музыкальный обозреватель: «Я думаю, что Сергей Лазарев опять поедет, потому что этого очень захотел Филипп Киркоров. Он же поп-король, он управляет музыкальным королевством. Это на самом деле и смешно, и грустно. С одной стороны, почему нет. Лазарев хочет реванш, хотя он всячески это отвергает, говорит, что дело не в реванше, а в музыке, я стал другим, у меня хорошая песня, я ее хочу показать Европе. В общем, все понятно, заячьи уши отовсюду торчат, и, конечно, это реванш. И, конечно, не дает покоя судьба ближайшего визави и конкурента, с которым они пели дуэтом песню „Прости меня“, Димы Билана , который в свое время совершил феерический двухразовый поход за славой и победой на „Евровидении“. Это все такие субъективные, личные факторы. Другое дело, что создается ощущение некого бега по кругу в том, что касается участия России, все превращается в какой-то фарс, действительно есть очень много исполнителей, которые могли бы гораздо более яркую и разнообразную музыкальную картинку из России представить на „Евровидении“, а мы стали как-то топтаться. Два года мы топтались с певицей-колясочницей, и это приобретает некий саркастически-комический оттенок».

Национальный отбор представителя России на «Евровидении» в последний раз проводился в 2012 году, когда на конкурс поехали «Бурановские бабушки», занявшие второе место. Их продюсер Виктор Дробыш не смог ответить, почему от формата голосования после этого отказались, но считает, что Лазарев — достойный кандидат:

Виктор Дробыш, музыкальный продюсер: «Сам парень целеустремленный, достаточно талантливый, наверное, считает, что третье место для него — это не результат, хочет повторить подвиг Димы Билана и привезти „Евровидение“ в Россию. Что касается Филиппа Киркорова, то это человек, который без „Евровидения“ жить не может, поэтому ему в любом случае как-то к нему надо иметь отношение, вот он и будет иметь отношение в виде продюсера Сергея. А почему не было национального отбора, я не знаю, этим занимаются другие люди. Мне как раз Лазарева не хочется обижать. На кону его репутация, и после третьего места получить пятое или десятое — это тоже опасно, ему хочется все-таки эту вершину покорить. Если я начну сейчас говорить о том, как у нас проходит отбор на „Евровидение“, то где-то я Серегу зацеплю, а как раз он здесь совсем ни при чем. Честно говоря, вы не должны так серьезно переживать на эту тему, потому что для меня это такой большой, огромный гей-парад с элементами музыки».

Если не Лазарев, то кто? Своим мнением делится музыкальный обозреватель « Аргументов и фактов » Владимир Полупанов:

Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель «Аргументов и фактов»: «Нужно посылать неочевидных артистов, как в свое время поступила Португалия, Салвадор Собрал выбивался из общего ряда. В конце концов, Сергей Шнуров вполне мог бы поехать и выступить с группой „Ленинград“. Есть такая группа Little Big, тоже петербургская, очень ироничная и международная, поют на английском, и у них есть совершенно лубочное представление России. Масса коллективов, которые могли бы представить достойно страну, а не так, что во что бы то ни стало хотим победить. Здесь это выглядит именно так. Филипп Киркоров, я знаю, очень хочет привезти „Евровидение“ в Россию».

Ранее в интервью телеканалу «Россия» певец заявил, что на сцену «Евровидения» выйдет «абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Лазарева в Европе не видели». Он также подчеркнул, что едет на конкурс не для того, чтобы кому-то что-то доказать.