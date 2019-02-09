«Он никто, шушера»: Лещенко жестко распек Панина за очередную выходку

"Панин для меня вообще никто, шушера. Поэтому я ничего не могу сказать об этом. Он мне настолько неинтересен как актер и как личность, что я даже не хочу комментировать это", — заявил народный артист России Лев Лещенко.

Он добавил, что скандальному актеру вместо всяких заявлений следовало бы прекратить выставлять в эфир "порно-ролики свои".

Коллега и друг Льва Валерьяновича Александр Винокур высказался о поступке 41-летнего артиста мягче, пишет URA.RU. Никаких комментариев быть не может — я остаюсь при своем мнении в своем государстве", — сказал он.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что нужно делать Панину в такой ситуации. В частности, он считает, что актер должен вернуть награду, либо удалить скандальную публикацию. При этом он подчеркнул, что актер, вероятно, "находится в неадекватном состоянии".

Александр Розенбаум, Игорь Николаев, Скандальный пост Панина появился в его Instagram. Актер отметил, что ему стыдно за полученные награды от президента. Также он упрекнул коллег в излишней лояльности к российской власти. К посту актер прикрепил две фотографии. На одном снимке он получает награду от Путина. На другом присутствуют некоторые известные деятели культуры, в том числе, Иосиф Пригожин и Лев Лещенко. Также на фото есть Валентин Юдашкин Александр Маршал и другие.

Алексей Панин получил государственную премию за художественный фильм "Звезда". Согласно положению о госпремиях в области литературы и искусства, предложения о наградах представляются соответствующим советом при президенте России. Кандидатуры имеют право выдвигать лауреаты некоторых других государственных премий, а также обладатели почетных званий — народные артисты СССР и России. Сумма премии составляет пять миллионов рублей.

До этого Панин опубликовал на своей странице в Instagram фото страницы загранпаспорта с визой США. В подписи к снимку он намекнул, что уезжает навсегда.