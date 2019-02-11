Вскрылись подробности конфликта Гурченко с дочерью

Последний муж актрисы Сергей Сенин стал гостем программы "Эксклюзив" на Первом канале. Мужчина поделился деталями непростых отношений Людмилы Гурченко с наследницей Марией Королевой

Дочь почти не общалась со своей звездной родительницей. По словам Сенина, Мария даже не сразу сообщила им о том, что скоропостижно скончался внук Людмилы Гурченко Марк. Ему было всего 16 лет.

Молодой человек в свое время обожал посещать дом бабушки, хотя ему запрещали. Сенин долго не понимал, что произошло между нею и дочерью. В эфире передачи продюсер предположил, что у Марии не было внутреннего стержня. По его мнению, женщина подверглась влиянию окружения, которое настраивало ее против Гурченко.

"Маша отстранилась от Люси настолько, что даже не сказала о смерти ее внука, хотя все думали, что информация поступила от нее. Я пришел домой, взял трубку, а голос какого-то мальчика сообщил, что Марик умер. Маша даже не позвонила… Люся была в больнице, когда я узнал. Она мужественно это выслушала", — рассказал Сергей Сенин. Гурченко было очень трудно принять эту потерю. Посмотреть эту публикацию в Instagram Людмила Гурченко и Сергей Сенин #людмилагурченко Публикация от Людмила Гурченко (@gurchenko_diva) 10 Дек 2018 в 10:21 PST

При этом последний супруг артистки добавил, что между ним и Марией не было войны. Они даже созванивались. Сенин признался, что ему не хватает умершей в 2017 году дочери Гурченко.

"Она ведь плоть от плоти Люси. Маша почувствовала во мне человека, с которым можно говорить по четыре часа, отбросив барьеры", — вспомнил Сергей Сенин.

Дочь Людмилы Гурченко умерла от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти она призналась, что жалеет о многих несказанных матери словах.