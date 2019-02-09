Оскорбленная Михалковым экс-участница Comedy Woman раскаялась за шутку о Карбышеве

Актриса Наталия Медведева принесла извинения за «шутку» о генерале Карбышеве, зверски убитом нацистами герое Великой Отечественной войны.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала Наталия Медведева в инстаграме.

Актриса пояснила, что номер был написан не ею, а авторами комедийного телешоу. Его утвердили и одобрили худрук проекта и продюсеры канала ТНТ.

По ее словам, все актрисы подписывают контракт и произносят тот текст, который им выдают.

«Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прошения», — объяснила Медведева.

В интернете разразился скандал после того, как пользователи обнаружили запись передачи Comedy Woman канала ТНТ от 2013 года. Актрисы пытаются «шутить» о морозе и генерале Карбышеве.

Потомки генерала Карбышева готовят иск к каналу. Медведева ушла из передачи ТНТ несколько лет назад. Некоторое время она хранила молчание, но теперь, решила извиниться.

Летом 1941 года при попытке выйти из окружения у Днепра советский генерал Дмитрий Михайлович Карбышев был тяжело контужен. В бессознательном состоянии он попал в плен. В концлагере нацисты предлагали ему сотрудничество и высокие должности в «освободительной армии», однако генерал наотрез отказался. Зимой 1945 года в концлагере Маутхаузен Карбышев был убит после зверских пыток: его обливали водой на морозе.