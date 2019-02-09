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"Децл умер не своей смертью"
"Децл умер не своей смертью"

Пугающее видео Криса Кельми, снятое перед смертью 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В субботу, 9 февраля, 40 дней как умер музыкант Крис Кельми. Последнее время певец жил затворником, не общался с прессой и практически не выходил из дома.
Последнее интервью он дал в ноябре 2018 года. Говорил о смерти своего друга Евгения Осина. Тогда Кельми признался, что тоже лечился от алкогольной зависимости на острове Самуи. Месяц нахождения в клинике стоит 300 тысяч рублей, работники утверждают, что это место — настоящий рай. Однако Крис Кельми признался, что ему остров показался адом.
"Это СИЗО. В комнатах три человека, два человека. Одна душевая, один умывальник", — рассказал он. Но автор нетленки «Ночное рандеву» так хотел избавиться от пагубного пристрастия, что терпел все. Он старался больше всех, понимая, что в жестком режиме дня и состоит суть лечения.
"Подъем в 8 утра, в 8:20 зарядка. Ну все ее в зале делали, там 15 минут. Я делал 40 минут", — признавался певец.
Это интервью было записано за два месяца до смерти Криса Кельми. Он еле двигался и умирал без друзей и близких, без денег и без даже маленькой надежды. Музыкант еле ходил, он опух, говорил шепотом.
"У него были эпилептические припадки. Его забирали. У него вообще сопутствующих заболеваний миллион. И для меня странно, что не Крис ушел первым (имеется ввиду до Осина. — прим. ред.)", — заявила Дана Борисова.
Крис Кельми умер 1 января. Ему было 63 года. Певца кремировали в Москве. По решению близких церемония прощания с Кельми была закрытой. Прах музыканта обещали развеять над Атлантикой.
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Шоу-бизнес , Дана Борисова , Крис Кельми , Евгений Осин , ФСИН , Самуи
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