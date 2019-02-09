Стала известна официальная причина развода Ани Лорак

Певица Ани Лорак официально развелась со своим мужем Мурата Налчаджиоглу. Об этом свидетельствует появившееся в сети решение Шевченковского районного суда Киева, пишет СтарХит

Последние два года супруги уже не жили вместе.

Главной причиной развода, как следует из документов, стали непреодолимые разногласия и отсутствие доверия, чувства любви и уважения.

«Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Ани Лорак и гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Супруги зарегистрировали свой брак в Киеве, отпраздновав свадьбу в Турции. Через два года у них родилась дочь София.

Летом прошлого года в СМИ появились сообщения, что муж изменил певице с киевской моделью Яной Беляевой, а вскоре съехал к новой возлюбленной. В какой-то момент супруги пытались наладить отношения. Так муж Лорак поздравил ее с юбилеем уже после скандала. Однако в целом ситуацию это уже не изменило.