Смерть Фриске вдохновила Чехову

Скоропостижный уход из жизни знаменитой певицы сподвиг телеведущую сесть за перо. Анфиса Чехова написала и выпустила собственную книгу стихов.

Знаменитость призналась, что писать стихи пробовала еще в детстве. Свое первое стихотворение Чехова написала телеведущая в пять лет. Оно показалось ей смешным, и было посвящено гномам.

Увлечение с годами не прошло. Однако однажды Анфиса чуть не бросила это занятие. Дело в том, что после участия в одном поэтическом конкурсе Чехова не получила признания. Но несколько лет назад звезда с новой силой начала писать стихи.

А побудила Чехову к занятиям поэзией смерть подруги, певицы Жанны Фриске от онкологии. Причем вдохновение могло посетить телеведущую совершенно внезапно.

"Видимо, от эмоций, переживаний из меня буквально летели сотни строк, и то, что я считала забытым, всплыло вновь", — цитирует Чехову StarHit.ru.

Свое творчество телеведущая долго не воспринимала, но близкие убедили ее попробовать, и недавно Чехова выпустила дебютный поэтический сборник. Звезда экрана была приятно удивлена тем, какое количество людей ее поддержали.

По словам Анфисы Чеховой, главное преимущество ее произведений — искренность. Эмоции по поводу смерти подруги и рассуждения о смысле жизни нашли свое отражение на страницах книги.