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Киркоров обратился к россиянам из-за Лазарева 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров попросил россиян поддержать Сергея Лазарева, который представит страну на «Евровидении-2019». Об этом артист написал на своей странице в Instagram.
«Надеемся на Вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! <…> СЕРЕЖА -не подведёт!» — заявил Киркоров, ставший одним из авторов песни Лазарева.
Подписчики Киркорова пообещали болеть за их команду и пожелали им победы.
«Ждём бомбу, мощь и ураган», — написала @natalialia_afonina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Это же какое шоу надо придумать, чтобы затмить и удивить зрителей вновь!» — заявила @olenka_2715.
«Евровидение-2019» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Свою конкурсную песню Лазарев пока не представил, но известно, что Киркоров написал ее в соавторстве с греческим композитором.
Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Его называли одним из главных фаворитов, в итоге он занял третье место.
Он заявил, что сомневался, стоит ли повторно участвовать в конкурсе. По словам певца, он понимает, что теперь от него ждут только победы.
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
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