Киркоров обратился к россиянам из-за Лазарева

«Надеемся на Вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! <…> СЕРЕЖА -не подведёт!» — заявил Киркоров, ставший одним из авторов песни Лазарева.

Подписчики Киркорова пообещали болеть за их команду и пожелали им победы.

«Ждём бомбу, мощь и ураган», — написала @natalialia_afonina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Это же какое шоу надо придумать, чтобы затмить и удивить зрителей вновь!» — заявила @olenka_2715.

«Евровидение-2019» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Свою конкурсную песню Лазарев пока не представил, но известно, что Киркоров написал ее в соавторстве с греческим композитором.

Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Его называли одним из главных фаворитов, в итоге он занял третье место.

Он заявил, что сомневался, стоит ли повторно участвовать в конкурсе. По словам певца, он понимает, что теперь от него ждут только победы.