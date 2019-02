Дима Билан рассказал о личной Вселенной на шоу «Планета Билан»

предоставлено организаторами

На первом концерте в рамках масштабного тура «Планета Билан» Дима исполнил 36 песен, среди которых были как новые композиции — «Океан», «Пьяная любовь», «Молния», так и главные хиты артиста — Believe, Never let you go и «Невозможное возможно».

«Я считаю, что каждый человек — это планета. У всех нас есть свои люди вокруг, своя аудитория, своя узнаваемость, и это классно. Космос, музыка и мозг не имеют границ. Это то, что стало темой моего шоу, то, что меня привлекает и завлекает» — поделился артист.

Перед тысячами зрителей раскинулась огромная сцена-космолет, на которой Билан несколько часов путешествовал по своей личной музыкальной Вселенной. В центре стадиона была создана вторая площадка для перформансов — светящаяся планета, и во время шоу над ней парили балерины, танцоры и сам Билан. Полеты стали одной из главных изюминок концерта: артист взмывал над ареной, сидя на качелях, стоя в огромном светящемся кольце, на невидимых глазу тросах, будто обходясь без какой-либо страховки.

предоставлено организаторами

Ярким моментом шоу стал номер-посвящение Уитни Хьюстон — одной из любимых певиц Димы Билана. Артист переместился к зрителям и за белым роялем, стоящим в танцпартере, сказал несколько теплых слов в адрес Хьюстон, а после — вместе со всеми посмотрел видеоверсию композиции I look for you. Ну а исполнение песни «Пьяная любовь» с певицей Полиной и компанией блогеров стало самой эпатажной и забавной частью шоу — элементы того самого клипа про 90-е перенеслись и в концепцию «Планеты Билан».

Ощущения, переживания и эмоции, выраженные в песнях, ярких танцевальных номерах и мультимедийных декорациях — именно такой внутренний мир главного героя вечера увидели зрители на московском концерте в ВТБ Арена «Динамо». Режиссурой программы занималась Ева Габулова, которой удалось поставить настоящее драматическое фентези-шоу.

предоставлено организаторами

Шоу «Планета Билан» отправится в большой тур по России и СНГ, который организован концертным агентством PMI: за время гастролей Дима Билан посетит 22 города, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, а также Рига, Минск и Вильнюс.