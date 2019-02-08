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Садальский высказался о смерти Юрского 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: @stassadal
Актер Станислав Садальский посвятил пост в Instagram народному артисту Сергею Юрскому, которого не стало 8 февраля. Садальский назвал Юрского «штучным актером».
«Прощай… Человек-Театр, человек-Оркестр. равных ему нет», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики Садальского согласились с ним и назвали Юрского гением.
«Да, он гений в своей профессии, а его Остап Бендер, а Митюшка))) широкий диапазон ролей))) Для меня он лучший!» — отметила @natalivakulchuk.
«Светлая память. Он — не штучный, а единственный... Его Шагал — честный и настоящий. А Сергей Юрьевич никогда не позволял себе «отступаться от лица», — добавила @marianiccolina.
Интернет-пользователи отметили, что «эпоха гениев» и «последних интеллигентов» уходит.
Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что ее умер от остановки сердца после долгой болезни.
По предварительным данным, его похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с артистом пройдет в Театре имени Моссовета, дата пока неизвестна.
Комментарии
Шоу-бизнес , Остап Бендер , Станислав Садальский , Дарья Юрская , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета
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