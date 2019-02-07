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Масляков напугал нездоровым видом 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых появился на одной из кинопремьер. Александр Масляков выглядел неважно.
В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера триллера "Пилигрим". Мероприятие оказалась богато на медийные персоны. Поддержать картину приехали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин, и Юлия Барановская.
Среди присутствующих также был замечен президент Международного союза КВН Александр Масляков. Телеведущий приехал на премьеру один.
Присутствующие отметили, что Масляков выглядит нездоровым. Темные круги под глазами совсем не красили лицо знаменитости. Болезненный вид звезды очень испугал поклонников.
Ранее в интернете появилась информация о том, что известный телеведущий Александр Масляков якобы скончался на 77-м году жизни в одной из больниц Сочи в результате инсульта. Журналисты связались с женой телеведущего Светланой, чтобы прояснить ситуацию. Женщина опровергла информацию о смерти шоумена. Об этом сообщает "Экспресс газета".
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