«Никогда не родишь»: вырубившейся Бузовой поставили неутешительный диагноз

Певица и телеведущая призналась, что ей приходится жертвовать сном, чтобы воплотить в жизнь все проекты. Это привело к тому, что Ольга Бузова заснула чуть ли не на ходу.

Курьезный инцидент произошел со звездой 6 февраля. Бузова рассказала о нем на своей страничке в Instagram.

Исполнительница отметила, что в этом году обещала беречь себя и не работать сверх графика. Однако ей пришлось нарушить данное обещание. Ольга с головой погрузилась в работу.

Бузова поведала, что лишает себя сна ради работы. Из-за переутомления она заснула в неожиданном месте.

"Сегодня, когда я "вырубилась" в гримерке на неудобном стуле, я поняла, что все-таки спать нужно", — созналась знаменитость.

Но выполнить это ей очень трудно.

"Сегодня, к примеру, состоялись очень важные для меня съемки, которые могли быть только сегодня, и чтоб успеть к шоу, мы начали в 7 утра, поспала я реально 2 с половиной часа, и по сию минуту нахожусь на работе… И буду тут до 12 ночи…", — поделилась Бузова.

Как выбраться из этого замкнутого круга, Ольга пока не понимает. Ведь она искренне кайфует от работы. Пользователи соцсети раскритиковали певицу за такое халатное отношение к собственному здоровью.