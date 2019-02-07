Собчак и Виторган воссоединились

Осенью прошлого года в прессе стали циркулировать слухи об измене Собчак Виторгану с режиссером Константином Богомоловым , из-за чего последний даже развелся с женой — актрисой Дарьей Мороз

В январе 2019-го Виторган и Богомолов подрались у одного из ресторанов в центре Москвы. После этого Собчак упомянула в интервью, что в ее жизни наступил сложный этап, а Виторган в своем инстаграме не исключил, что его «когда-нибудь где-нибудь» можно будет увидеть с «кем-нибудь», и призвал потенциальных свидетелей не докладывать об этом Собчак.

«Поздно», — объяснял.

Теперь же, как сообщает «СтарХит», Собчак и Виторган воссоединились. Недавно они вдвоем посетили день рождения мужа общей подруги — ювелира Яны Расковаловой. На празднике, по данным издания, журналистка и актер выглядели не готовящимися к разводу, а счастливыми.