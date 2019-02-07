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Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети

Собчак и Виторган воссоединились 

Рамблер 1 час назад
Журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган воссоединились, сообщает «СтарХит».
Осенью прошлого года в прессе стали циркулировать слухи об измене Собчак Виторгану с режиссером Константином Богомоловым, из-за чего последний даже развелся с женой — актрисой Дарьей Мороз.
"Искра между ними": Богомолов и Собчак не скрывали чувств
В январе 2019-го Виторган и Богомолов подрались у одного из ресторанов в центре Москвы. После этого Собчак упомянула в интервью, что в ее жизни наступил сложный этап, а Виторган в своем инстаграме не исключил, что его «когда-нибудь где-нибудь» можно будет увидеть с «кем-нибудь», и призвал потенциальных свидетелей не докладывать об этом Собчак.
«Поздно», — объяснял.
Теперь же, как сообщает «СтарХит», Собчак и Виторган воссоединились. Недавно они вдвоем посетили день рождения мужа общей подруги — ювелира Яны Расковаловой. На празднике, по данным издания, журналистка и актер выглядели не готовящимися к разводу, а счастливыми.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз , StarHit
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