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«Искра между ними»: сбежавшие за границу Богомолов и Собчак не скрывали чувств 

Дни.ру + ещё 1 3 минуты назад
Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят время вместе. Телеведущую и режиссера заметили в центре Парижа.
Влюбленные сбежали в город на берегах Сены на несколько дней. По словам очевидцев, Ксения и Константин посетили перфоманс DAU. Влюбленные не скрывали своих чувств даже на публике.
"Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники", — цитирует посетительницу проекта Passion.ru. Примечательно, что инсайдер пожелал остаться анонимным.
Отметим, что в Сети не утихают разговоры о любовном треугольнике Ксении, ее мужа Максима Виторгана и Константина Богомолова. Кто-то отмечает, что скандал в семье телеведущей всего лишь пиар-ход, а драка, в результате которой Виторган сломал нос Богомолову, срежиссированная постановка. Другие же считают, что непостоянной Собчак стало скучно в браке, поэтому она завела отношения на стороне.
Сама Ксения в интервью Первому каналу призналась, что переживает тяжелый период, однако о Константине Богомолове предпочла ничего не говорить, заявив, что есть личные моменты, которые она предпочитает ни с кем не обсуждать. После этого в Сети появились данные о том, что Собчак и Виторган якобы находятся в бракоразводном процессе.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , passion.ru , Сена
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