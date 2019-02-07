Тело Майкла Джексона могут эксгумировать

По данным СМИ, после премьеры фильма «Покидая Неверленд» поднялся резонанс, и несколько предполагаемых жертв Джексона требуют эксгумации тела певца.

Тело культового певца Майкла Джексона может быть подвергнуто эксгумации. Об этом сообщает портал Radar Online со ссылкой на данные собственного расследования.

По данным издания, за последние время резко увеличилось количество людей, сообщивших, что Майкл Джексон совершал насилие или домогательство по отношению к ним. Всего о случаях такого обращения со стороны певца уже заявили 11 человек, которым, по их словам, было на тот момент от 7 до 14 лет.

Их число возросло после премьеры документального фильма «Покидая Неверленд». Картина посвящена двум мужчинам, которые утверждают, что в детстве они стали жертвами сексуального насилия со стороны Джексона.

По данным издания, в данный момент из-за поднявшегося резонанса расследование возобновилось, и несколько предполагаемых жертв требуют эксгумации тела певца. По их словам, они смогут доказать свои слова с помощью сравнения образцов ДНК, оставшихся после «сексуальных нападений», но для этого необходимо извлечь из земли останки Майкла Джексона. Официальных комментариев от родственников певца или органов следствия по данному вопросу на текущий момент нет.