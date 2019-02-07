Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело Майкла Джексона могут эксгумировать 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Henrik Hildebrandt, colourpress.c, Globallookpress
По данным СМИ, после премьеры фильма «Покидая Неверленд» поднялся резонанс, и несколько предполагаемых жертв Джексона требуют эксгумации тела певца.
Тело культового певца Майкла Джексона может быть подвергнуто эксгумации. Об этом сообщает портал Radar Online со ссылкой на данные собственного расследования.
По данным издания, за последние время резко увеличилось количество людей, сообщивших, что Майкл Джексон совершал насилие или домогательство по отношению к ним. Всего о случаях такого обращения со стороны певца уже заявили 11 человек, которым, по их словам, было на тот момент от 7 до 14 лет.
Их число возросло после премьеры документального фильма «Покидая Неверленд». Картина посвящена двум мужчинам, которые утверждают, что в детстве они стали жертвами сексуального насилия со стороны Джексона.
По данным издания, в данный момент из-за поднявшегося резонанса расследование возобновилось, и несколько предполагаемых жертв требуют эксгумации тела певца. По их словам, они смогут доказать свои слова с помощью сравнения образцов ДНК, оставшихся после «сексуальных нападений», но для этого необходимо извлечь из земли останки Майкла Джексона. Официальных комментариев от родственников певца или органов следствия по данному вопросу на текущий момент нет.
ТК «Звезда»: последние новости
Панин намекнул на эмиграцию в США Отец Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы сына на наркотики Пожар охватил два этажа жилого дома в центре Москвы
Комментарии
Шоу-бизнес , Майкл Джексон
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение