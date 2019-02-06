Все ради наследства? Вдову Марьянова обвинили в алчности

Бывшие возлюбленные актера Дмитрия Марьянова , скончавшегося в 2017 году в возрасте 47 лет, обрушились на вдову артиста Ксению Бик, обвинив ту в алчности и лжи. Поводом для атаки на женщину стало недавнее интервью Бик, в котором вдова раскритиковала близких усопшего.

Экс-возлюбленные актера Дмитрия Марьянова, ушедшего из жизни в октябре 2017 года в возрасте 47 лет, обрушились на вдову артиста Ксению Бик, которая недавно в откровенном интервью рассказала подробности взаимоотношений с усопшим, а также резко высказалась в адрес его бывших женщин. Досталось тогда, в частности, призеру Олимпийских игр в танцах на льду Ирине Лобачевой, второй гражданской жене Марьянова, с которой он встречался еще до свадьбы с Бик. На днях 45-летняя фигуристка стала гостьей студии «Пусть говорят», где ответила вдове актера, обвинив ту во лжи.

«Больше всего меня поразило то, что она обвинила людей, принявших ее в семью», — сразу же подчеркнула заслуженный мастер спорта, подразумевая родных артиста и себя саму.

Отвечая на вопрос о том, почему их с Марьяновым взаимоотношения в итоге не сложились, Лобачева заявила, что на тот момент не могла дать мужчине семью, которую он так сильно хотел.

«Дима хотел семью, а я семью ему на тот момент дать не могла, так как тогда только развелась, мне это было очень тяжело (в 2007 году фигуристка развелась с бывшим партнером Ильей Авербухом после 22 лет брака — «Газета.Ru). Вместе с ним мы были 3,5 года. Он хотел семью, хотел ребенка, а у меня был «Ледниковый период» (спортивно-развлекательное шоу — «Газета.Ru»)», — объяснила женщина.

«Она хотела меня оскорбить, обидеть, унизить перед всеми, — продолжила Ирина, комментируя слова Бик о том, что Лобачева якобы страдает от алкоголизма. — Я по-прежнему считаю, что Дмитрия могли насильно упечь в тот реабилитационный центр, [в котором он скончался], от своих слов я отказываться не собираюсь».

По словам призера Игр в Солт-Лейк-Сити, она не знала о том, что Марьянову нужно было лечение и, следовательно, никак не могла помочь бывшему возлюбленному.

«К сожалению, я не знала, что Диме было нужно лечение. Он приезжал ко мне за три месяца до трагедии похвастаться своим мотоциклом и был совершенно адекватным», — сказала Лобачева.

Кроме того, она заверила, что Дмитрий во время их отношений почти не пил.

«Когда мы с ним жили, он вообще не пил. Какое там? Мы с раннего утра и до поздней ночи катались, либо он снимался, а я его сидела и ждала. У него не было даже никаких намеков на это. Мог, конечно, [немного выпить] — вот когда мы выиграли, выпили чуть коньяка…» — заявила Ирина.

Другой участницей шоу стала Виктория Крылова, адвокат Даниила, сына Марьянова от его первой гражданской жены Ольги Аносовой. В студии «Пусть говорят» она, в частности, подчеркнула, что у актера якобы остался всего один ребенок — Даниил, тогда как Анфиса, дочь Бик, не является его законным чадом.

«У Дмитрия Марьянова остался единственный ребенок — Даниил. У нас есть огромное количество документов. Анфиса появилась на свет в 2008 году, тогда как Дмитрий с Ксенией познакомились только в 2010-м, о чем говорила и сама Бик.

Девочка — не биологическая дочь, и Дмитрий Анфису не удочерял. У Анфисы есть биологический отец. Но сейчас — спустя год после смерти — в наследственном деле Бик подает девочку в качестве иждивенки, чтобы увеличить число наследников первой очереди», — сказала адвокат.

Высказалась на сей счет и сама Аносова, подтвердившая слова представителя Даниила.

«Дима в 2011 году рассказывал, что незадолго до этого познакомился с женщиной, у которой есть двухлетняя девочка. Когда Дима планировал все это, он уточнял у меня, сможет ли справиться — все-таки ребенок, надо понимать, был рожден в браке с другим человеком», — поведала женщина.

Уже после выхода программы в эфир сказанное гостями студии прокомментировала в своем фейсбуке и вдова Марьянова.

«Все, что я испытываю, глядя на вчерашнюю вакханалию, — это печаль, сострадание и жалость. Это страшно! Выбрать такую жизнь, как у некоторых людей, — это страшно! Я могу встретиться с «красными шапочками», «белыми кудрями», «сизыми носами» глаза в глаза, на кухне за чаем, в студии — да где угодно! Их нельзя бояться, как нельзя бояться платяной моли. Стыдно бояться, — написала Бик. — И еще одно — и самое важное.

Страшно, когда тебя не уважают друзья! Те, кто знал тебя лично, твою семью. Вот что страшно. А когда сидит стадо непонятно кого, выставляя себя идиотами, унижая все святое и чистое, что есть в них самих… Зачем же им мешать? Не будем. Пусть продолжают».

Напомним, что Дмитрия Марьянова не стало 15 октября 2017 года. Знаменитый актер театра и кино скончался при странных обстоятельствах, находясь на лечении в подмосковной клинике. Официальной причиной смерти артиста был назван оторвавшийся тромб. Некоторые СМИ при этом утверждали, что врачи в тот злополучный день опоздали с оказанием необходимой Дмитрию помощи.

Многие поклонники артиста в свою очередь также винят в произошедшем сотрудников клиники, в которую Марьянов попал незадолго до кончины, — там актера якобы лечили от алкогольной зависимости. По мнению фанатов звезды комедии «День радио», работники учреждения повели себя непрофессионально, не сумев спасти Дмитрия, когда тому стало плохо.