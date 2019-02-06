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Названа новая версия смерти Джеймса Брауна 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images
Друзья и родственники «крестного отца соула» Джеймс Брауна считают, что музыканта могли убить. Об этом сообщает телеканал CNN.
По крайней мере 13 человек, знакомых с певцом, потребовали начать расследование. В их числе и врач Марвин Кроуфорд, который подписал свидетельство о смерти Брауна в больнице Атланты в 2006 году. По его словам, артист скончался слишком скоропостижно. В день, когда это случилось, Кроуфорд порекомендовал провести процедуру вскрытия, но дочь Ямма Браун без объяснения причин запретила это делать.
Журналисты также обратились к другой дочери музыканта — Дине Браун Томас. Они попросили прокомментировать слухи о том, что останки ее отца исчезли из склепа, однако она не стала отвечать на вопрос.
В расследовании также упоминается вторая жена артиста Эдриенн Браун. По официальным данным, она погибла в 1996 году, не сумев восстановиться после пластической операции. При этом ее подруга утверждает, что женщину убили. Отставной офицер полиции, расследовавший дело супруги Брауна, подтвердил, что в клинике Эдриенн ввели смертельную дозу лекарственных препаратов.
Американский соул-певец Джеймс Браун скончался 25 декабря 2006 года. Причиной смерти назвали пневмонию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Джеймс Браун
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