Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец и сын Децла впервые встретились на похоронах 

Рамблер + ещё 51 36 минут назад
Фото: Instagram
Музыкальный продюсер Александр Толмацкий впервые увидел внука 14-летнего Тони на похоронах сына Кирилла, сообщает «Московский комсомолец». Ранее Децл не давал видеться родственникам из-за конфликта внутри семьи.
По информации издания, в ходе церемонии прощания с артистом отец рэпера постоянно обнимал внука и о чём-то с ним разговаривал.
Александр Толмацкий в начале 2000-х являлся продюсером Децла, однако спустя некоторое время отец и сын прекратили сотрудничество. СМИ отмечали, что Толмацкие полностью разорвали общение.
По данным «МК», артист так и не смог простить отцу уход из семьи.
Ранее Толмацкий-старший опубликовал в Facebook обращение к умершему сыну. Отец Децла предположил, что он был плохим отцом, и попросил у Кирилла прощения.
Рэпер скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске в местном клубе «Пош» после выступления. Кирилл Толмацкий потерял сознание в гримёрке. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть артиста. По неподтверждённой пока информации, причиной гибели рэпера стала острая сердечная недостаточность. Родные и близкие Децла заявили, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Толмацкому было 35 лет.
Комментарии
Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , Московский комсомолец
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Пол под толпой провалился во время вечеринки
Происшествия Общество
Покровителя борделей задержали в Архангельске
Криминал Общество
Опубликовано прощальное видео Децла
Шоу-бизнес
Бронебойные возможности"Удава" показали на видео
Армия Оружие
Отец Децла опубликовал обращение к умершему сыну
Шоу-бизнес
Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Зеленый костюм рокера «Паука» взволновал полицию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение