Отец и сын Децла впервые встретились на похоронах

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий впервые увидел внука 14-летнего Тони на похоронах сына Кирилла, сообщает Московский комсомолец ». Ранее Децл не давал видеться родственникам из-за конфликта внутри семьи.

По информации издания, в ходе церемонии прощания с артистом отец рэпера постоянно обнимал внука и о чём-то с ним разговаривал.

Александр Толмацкий в начале 2000-х являлся продюсером Децла, однако спустя некоторое время отец и сын прекратили сотрудничество. СМИ отмечали, что Толмацкие полностью разорвали общение.

По данным «МК», артист так и не смог простить отцу уход из семьи.

Ранее Толмацкий-старший опубликовал в Facebook обращение к умершему сыну. Отец Децла предположил, что он был плохим отцом, и попросил у Кирилла прощения.

Рэпер скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске в местном клубе «Пош» после выступления. Кирилл Толмацкий потерял сознание в гримёрке. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть артиста. По неподтверждённой пока информации, причиной гибели рэпера стала острая сердечная недостаточность. Родные и близкие Децла заявили, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Толмацкому было 35 лет.