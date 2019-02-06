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Зеленый костюм рокера «Паука» взволновал полицию 

Рамблер 21 минуту назад
Лидера отечественной трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паук» Троицкого задержала полиция. Сотрудники УФСБ приехали к музыканту на дачу и арестовали его. Артист сам подтвердил задержание и высказал версию, что его арестовали за «выступление в зелёном костюме». Сергей также отметил, что не разбирается в моде, поскольку он не кутюрье. Однако по некоторым данным, на данном костюме имелась запрещённая символика. Тем не менее, Измайловский суд пока документы на Троицкого не принял.
52-летний Сергей Троицкий возглавляет «Коррозию металла» с 1984 года и давно заслужил славу артиста эпатажного. Троицкий и раньше имел проблемы с законом.
Шоу-бизнес , Видео , Криминал , Общество , Происшествия , Сергей Троицкий , ФСБ
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