Зеленый костюм рокера «Паука» взволновал полицию

Лидера отечественной трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паук» Троицкого задержала полиция. Сотрудники УФСБ приехали к музыканту на дачу и арестовали его. Артист сам подтвердил задержание и высказал версию, что его арестовали за «выступление в зелёном костюме». Сергей также отметил, что не разбирается в моде, поскольку он не кутюрье. Однако по некоторым данным, на данном костюме имелась запрещённая символика. Тем не менее, Измайловский суд пока документы на Троицкого не принял.

52-летний Сергей Троицкий возглавляет «Коррозию металла» с 1984 года и давно заслужил славу артиста эпатажного. Троицкий и раньше имел проблемы с законом.