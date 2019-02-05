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«Свидетеля смерти» Децла уволили из клуба после шоу Малахова 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
После известия о том, что в Ижевске 3 февраля умер рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) состоялся выпуск программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, где собрались эксперты, знакомые и члены его семьи. Также гостем студии стал сотрудник клуба где проходил концерт исполнителя — Михаил Перевощиков, который раскрыл подробности того вечера.
По словам Михаила, как только Кириллу стало плохо, работники заведения вызвали скорую и попытались самостоятельно его реанимировать. Он добавил, что артист жаловался на боли в руке, потом его рвало.
Позже выяснилось, что в ту ночь Михаила не было в клубе, об этом рассказала сотрудница клуба — Анна. Девушка пояснила, что Михаил уехал из заведения, поэтому все его слова — чистая ложь.
— Михаил, который сейчас находится на программе «Прямой эфир», не был в ту ночь в клубе. Именно в тот момент он уехал из нашего заведения. Все, что он говорит на программе — не правда, потому что его не было и он не может этого знать! — заявила девушка.
Позже слова Анны подтвердила арт-директор Лана Шенкнехт, которая заявила, что Михаил закончил смену раньше и покинул заведение в 23:30, а Децлу стало плохо после полуночи. Руководство клуба приняло решение о его увольнении.
— Да, я подтверждаю, что этого человека не было… Когда мы спросили его, зачем он собирается на программу, он ответил: «Ради свободы слова». Странный человек по поведению… Но его увольнение с этим не связано, — рассказала арт-директор.
Она добавила, что его увольнение связано с тем, что на днях Михаил очень сильно нахамил руководству, передает «Super».
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Кирилл Толмацкий , Ижевск
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