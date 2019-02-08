Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
С-400 привели в боевое положение в Крыму
С-400 привели в боевое положение в Крыму

Назван автор песни Лазарева на Евровидении-2019 

Рамблер + ещё 21 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лазарев на Евровидении-2019 споет песню, написанную Народным артистом России Филиппом Киркоровым. Об этом сам Лазарев рассказал в эфире канала «Россия».
Вчера вечером стало известно, что Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе 2016 года, представит страну там и в 2019-м.
«Ставки еще выше и уже ожидания больше», — отметил Лазарев, на Евровидении трехлетней давности ставший третьим.
Певец рассказал, что его новую конкурсную песню сочинил автор первой — Филипп Киркоров. Ее соавтором, по словам Лазарева, стал композитор из Греции.
Певец не назвал его имени, однако Киркоров, реагируя в своем инстаграме на новость о выборе Лазарева представителем России на Евровидении-2019, упомянул, что «dream team (команда мечты. — Прим. ред.) снова вместе». Это может означать, что его соавтором, как и три года назад, стал грек Дмитрис Контопулос.
«Мы открываем очередную страницу "новейшей истории" Евровидения for Russia (для России. — Прим. ред.)! Сережа не подведет!» — также написал Киркоров.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
США испытали дальнобойную гаубицу
Армия Оружие
Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Мужчина рухнул в канализацию из-за смартфона
Общество Гаджеты
Пока вы спали: ЦБ «прорвет» блокаду Крыма
Общество
Лавров и глава МИД Таиланда подводят итоги переговоров
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение