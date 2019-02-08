Назван автор песни Лазарева на Евровидении-2019

Вчера вечером стало известно, что Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе 2016 года, представит страну там и в 2019-м.

«Ставки еще выше и уже ожидания больше», — отметил Лазарев, на Евровидении трехлетней давности ставший третьим.

Певец рассказал, что его новую конкурсную песню сочинил автор первой — Филипп Киркоров. Ее соавтором, по словам Лазарева, стал композитор из Греции.

Певец не назвал его имени, однако Киркоров, реагируя в своем инстаграме на новость о выборе Лазарева представителем России на Евровидении-2019, упомянул, что «dream team (команда мечты. — Прим. ред.) снова вместе». Это может означать, что его соавтором, как и три года назад, стал грек Дмитрис Контопулос.