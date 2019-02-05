Алекс Лесли обсуждает с издательством публикацию книги о тайской тюрьме.
В эфире «Говорит Москва» генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьёв также заявил, что новые книги Насти Рыбки издательство публиковать не собирается.
«За её авторством ничего нет. Но к нам приходил Алекс Лесли. Он обещал написать книгу о тайской тюрьме с минимумом политики, больше про преодоление. Вполне возможно, мы издадим, но сперва, конечно, наши юристы посмотрят. Пока это в процессе обсуждения».
Ранее издательство «Эксмо» выпустило книгу «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха» Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Именно её текст стал основой провокационной публикации политика Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске.