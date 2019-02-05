Глушакова заявила, что их роскошный особняк в Истре уже в руках любовницы футболиста

Бракоразводный процесс — грязное дело, которое тащит наружу обычно самые нелицеприятные семейные тайны. Сейчас страсти кипят вокруг звездной пары — капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его уже бывшей жены Дарьи. Пара рассталась еще осенью 2018-го, но «воюют» до сих пор. Теперь — за роскошный семейный особняк в подмосковной Истре , который Глушаковы купили в браке.

— Я все в этот дом сама покупала, каждую детальку. Даже за границу летала, чтобы на кое-каких вещах сэкономить, — говорит Дарья.

Площадь дома — 550 квадратных метров. Сейчас он стоит примерно 300 миллионов рублей. И кому он достанется — вопрос. — Мы просили в суде, чтобы дом включили в список совместно нажитого имущества. Но нам отказали, и вот уже Глушаков выставляет его на продажу, рассказывает правозащитник Дарьи — Сергей Жорин

Денис Глушаков, действительно, переписал дом на мать и намеревался продать. Но потом передумал. Как пояснила специалист, которая занималась этим вопросом, дом с продажи сняли по каким-то семейным обстоятельствам. А Дарья уверяет, что в их семейном гнездышке уже поселилась новая пассия Глушакова.

— Я видела, что в доме живет другая женщина, еще когда приезжала вещи забирать, — призналась девушка. — Конечно, мне больно и обидно!

Масло в огонь подливает тот факт, что Дарья заставала супруга в бане с другой девушкой. Разоблачение мужа она сняла на видео и поделилась им в сети, но неверность Глушакова не повлияла на решение суда.

Теперь речь идет не о чувствах, а о больших деньгах. есть еще один момент — это дети. Всегда в таких ситуациях они попадают меж двух огней. Малыши остались с Дарьей и живут в одной из московских квартир. Мать уверяет, что отец не старается навещать и общаться с детьми. Впрочем, Глушаков сам отказался спорить в суде за детей, сообщает Пятый канал.