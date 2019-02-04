«Очень скучал»: Барановская о воссоединении с Аршавиным

Юлия Барановская впервые высказалась о встречах футболиста Андрея Аршавина с их общими детьми и о слухах, согласно которым, семья вот-вот воссоединится. По ее словам, спортсмен возобновил общение только с детьми и «ни о каком воссоединении речи не идет и идти не может».

Телеведущая Юлия Барановская впервые прокомментировала встречи Андрея Аршавина с их общими детьми, состоявшиеся впервые за пять лет, и слухи о возможном воссоединении семьи.

«Две встречи Андрея с детьми вызвали огромный ажиотаж и почему-то повлекли за собой волну публикаций в СМИ о нашем возможном совместном будущем. Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет», — приводит слова Юлии издание «StarHit».

С момента скандального расставания Аршавина и Барановской прошло около семи лет. Юлия многократно заявляла, что знаменитый футболист не хочет участвовать в жизни своих детей.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений! Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого», — написала Барановская в своем инстаграме.

Однако после развода с Алисой Казьминой он дважды за месяц встретился с наследниками, отметив, что очень скучал.

Как известно, несколько месяцев назад закончилась профессиональная карьера Аршавина в спорте. После чего, вернувшись в родной Санкт-Петербург, он получил работу в «Зените» . Бывший футболист возглавит проект «Сириус», в рамках которого спортсмен будет устраивать мероприятия для детей, которые мечтают реализовать себя в футболе.

Существует мнение, что потепление Аршавина к своим наследникам связано с выдвинутыми клубом условиями, согласно которым скандальному спортсмену необходимо наладить нормальное общение с собственными детьми.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга футболиста Алиса высказалась о Барановской, что та буквально одержима Андреем.

После того, как стало известно о возобновившихся встречах Аршавина с детьми от Юлии, один из подписчиков инстаграма Алисы предположил в комментарии, что Юлия приворожила футболиста. В ответ на это Казьмина согласилась, что это вполне вероятно.

В одном из недавних интервью Алиса рассказала о причинах развода, по ее словам, семью разрушили разгульный образ жизни спортсмена и его регулярные измены. Так же как и Барановская в свое время, Казьмина обвинила Аршавина в том, что после расставания он совсем перестал интересоваться жизнью своей дочери Есении. Она рассказала, что форвард ушел из семьи, влюбившись в 21-летнюю сотрудницу одной из авиакомпаний Карину.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни.

Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — приводит слова Алисы издание «StarHit».

По словам женщины, ей было известно о многочисленных изменах Андрея, она надеялась, что рождение дочери его образумит, но этого не произошло.

Напомним, что со своей гражданской женой Юлией Барановской спортсмен расстался, когда та была беременна третьим ребенком. В автобиографии, которую телеведущая опубликовала после расставания со спортсменом, она рассказала о многих вопиющих фактах их совместной жизни.

«Жизнь была вовсе не сладкой, имели место и измены, и побои, и даже изнасилование», — писала Юлия.

Аршавин якобы пытался сохранить свои отношения с ней, однако нередко распускал руки и откровенно изменял. По словам Юлии, спортсмен нередко возвращался домой в сильном подпитии. Упомянув об истории с изнасилованием, Барановская сказала, что не заявила в правоохранительные органы , поскольку не хотела разрушать его футбольную карьеру.