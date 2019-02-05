Познер высказался о скандале между Собчак и Виторганом

Журналист подчеркнул, что не понимает интереса общественности к личной жизни знаменитостей. При этом он считает, что Собчак затронула важный вопрос, комментируя события своей жизни.

«Собчак <…> в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют… <…> Так считает Собчак и говорит, что это неправильно», — рассказал он.

По словам Познера, он согласен с телеведущей. Он отметил, что общественность восхищается мужчинами, у которых много партнерш, а женщин — осуждает. По мнению журналиста, на такую позицию повлияла религия.

«Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными», — заключил он.

Информация о романе Собчак с Богомоловым появилась в прошлом году. В январе 2019-го СМИ сообщили, что муж журналистки Максим Виторган сломал режиссеру нос.

Позже Собчак стала героиней программы «Эксклюзив» на «Первом канале» и рассказала, что сейчас проходит через сложный жизненный этап. Она подчеркнула, что женщина имеет право выглядеть, как она хочет, работать, кем хочет, спать и жить, с кем она хочет. Журналистка посетовала, что в российском обществе сформировалось «очень разное» отношение к мужчинам и женщинам.