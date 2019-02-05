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Познер высказался о скандале между Собчак и Виторганом 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Журналист Владимир Познер заявил, что история с любовным треугольником телеведущей Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова подняла важный вопрос: почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине. Об этом Познер написал на своей странице в Instagram.
Журналист подчеркнул, что не понимает интереса общественности к личной жизни знаменитостей. При этом он считает, что Собчак затронула важный вопрос, комментируя события своей жизни.
«Собчак <…> в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют… <…> Так считает Собчак и говорит, что это неправильно», — рассказал он.
По словам Познера, он согласен с телеведущей. Он отметил, что общественность восхищается мужчинами, у которых много партнерш, а женщин — осуждает. По мнению журналиста, на такую позицию повлияла религия.
«Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными», — заключил он.
Информация о романе Собчак с Богомоловым появилась в прошлом году. В январе 2019-го СМИ сообщили, что муж журналистки Максим Виторган сломал режиссеру нос.
Позже Собчак стала героиней программы «Эксклюзив» на «Первом канале» и рассказала, что сейчас проходит через сложный жизненный этап. Она подчеркнула, что женщина имеет право выглядеть, как она хочет, работать, кем хочет, спать и жить, с кем она хочет. Журналистка посетовала, что в российском обществе сформировалось «очень разное» отношение к мужчинам и женщинам.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Владимир Познер , Ксения Собчак
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