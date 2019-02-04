Любимец публики принц Гарри бесследно исчез

"Задорный рыжебородый мальчишка", каким привыкла видеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого подданные Ее Величества видят напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения, произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела.

Раньше принц Гарри, появляясь на людях, сиял беззаботной улыбкой. Однако после того, как герцог Сассекский женился и остепенился, его поведение изменилось. Особенно это заметно в последнее время, когда его супруга Меган Маркл ждет ребенка.

Такие изменения характерны для всех будущих отцов. Язык тела принца Гарри четко свидетельствует о том, что он испытывает чувство тревоги. Ярче всего это видно, когда он находится рядом с Меган Маркл — его выдают сжатые руки и нахмуренные брови, поясняет эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

"У Гарри исчезло по-мальчишески задорное выражение лица, он стал выглядеть более зрелым и серьезным. Это связано с изменением его статуса — он стал мужем и готовится стать отцом", — приводит слова специалиста издание Cosmopolitan.

Принц Гарри выказывает, кроме тревоги, и желание защитить свою супругу — при том, что поводов суетиться вокруг нее Меган пока на публике не давала. По словам эксперта, язык тела герцога Сассекского свидетельствует о том, что он взял на себя функции "телохранителя" Меган.

Если принять во внимание активную общественную жизнь, которую ведут принц Гарри и Меган Маркл, то желание герцога Сассекского оградить супругу от возможных неприятностей вполне объяснимо. А сама беременная супруга принца Гарри тем временем светится неприкрытой радостью и гордостью, отмечает издание.