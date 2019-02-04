Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любимец публики принц Гарри бесследно исчез 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
"Задорный рыжебородый мальчишка", каким привыкла видеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого подданные Ее Величества видят напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения, произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела.
Раньше принц Гарри, появляясь на людях, сиял беззаботной улыбкой. Однако после того, как герцог Сассекский женился и остепенился, его поведение изменилось. Особенно это заметно в последнее время, когда его супруга Меган Маркл ждет ребенка.
Такие изменения характерны для всех будущих отцов. Язык тела принца Гарри четко свидетельствует о том, что он испытывает чувство тревоги. Ярче всего это видно, когда он находится рядом с Меган Маркл — его выдают сжатые руки и нахмуренные брови, поясняет эксперт по языку тела Джуди Джеймс.
"У Гарри исчезло по-мальчишески задорное выражение лица, он стал выглядеть более зрелым и серьезным. Это связано с изменением его статуса — он стал мужем и готовится стать отцом", — приводит слова специалиста издание Cosmopolitan.
Принц Гарри выказывает, кроме тревоги, и желание защитить свою супругу — при том, что поводов суетиться вокруг нее Меган пока на публике не давала. По словам эксперта, язык тела герцога Сассекского свидетельствует о том, что он взял на себя функции "телохранителя" Меган.
Если принять во внимание активную общественную жизнь, которую ведут принц Гарри и Меган Маркл, то желание герцога Сассекского оградить супругу от возможных неприятностей вполне объяснимо. А сама беременная супруга принца Гарри тем временем светится неприкрытой радостью и гордостью, отмечает издание.
Дни.ру: последние новости
"Она психически больна": сексоголик Шац избавился от надоевшей Лазаревой Тяжело больной Добронравов не может работать Свидетели рассказали про ужас последних часов жизни Децла
Комментарии
Шоу-бизнес , принц Гарри
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Крупный обман россиян и другие события дня
В мире
В Ижевске рассказали, что могло убить Децла
Шоу-бизнес
Жена Децла анонсировала выход нового видео от рэпера
Шоу-бизнес
Киргизия настоятельно просит РФ о размещении военной базы
Армия Статьи
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Родные оставили сенатора Арашукова без еды в СИЗО
Происшествия
Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение