Жасмин решила стать гражданкой Молдавии

Певица Жасмин изъявила желание получить паспорт гражданки Молдавии . Об этом на своей странице в Facebook рассказал ее супруг, мэр молдавского города Оргеев Илан Шор.

Политик отметил, что певица любит Молдавию и гордится «своим отношением к ней». Шор подчеркнул, что Жасмин имеет на получение гражданство «моральное и юридическое право» как супруга гражданина этой страны.

Он добавил, что российское гражданство певица сохранит.

Ранее молдавские СМИ сообщили, что Сара Шор (имя Жасмин по документам), а также ее отец и брат подали заявки на получение гражданства Молдавии по инвестиционной программе. Noi.md отмечает, что Молдавия предоставляет гражданство людям, которые сначала вносят в Фонд публичных инвестиций сто тысяч евро (около 7,5 миллиона рублей), а затем инвестируют как минимум 250 тысяч евро (примерно 18,7 миллиона рублей) в одну из областей стратегического развития страны.

Информацию о получении Жасмин гражданства по инвестиционной программе Шор не подтвердил. По его словам, певица сможет принести Молдавии инвестиции вне зависимости от наличия гражданства, «если пожелает».

Также Шор заявил, что брат и отец Жасмин не планируют получать гражданство страны.