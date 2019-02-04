Выпускник проекта «Фабрика звезд» Антон Зацепин в эфире программы «Один на один» заявил, что зря не стал сотрудничать с композитором и музыкантом Игорем Николаевым. Он принес ему свои извинения. По его словам, он был уверен в том, что сможет и без помощи мэтра построить успешную карьеру.
Интересно, что самый известный хит Зацепина в 2004 году «Книжки о любви» написал именно Николаев. Певец заметил, что он отступил от дружбы и сотрудничества с Николаевым, потому что полагал, что сможет создать песни не хуже, чем у него.
«Оказывается, не так уж я и крут в своём композиторском таланте», — заявил певец.
Кстати, в 2004 году Зацепин спел вместе с Надеждой Кадышевой песню «Широка река». За это он получил «Золотой граммофон». Однако после этого каких-то значимых хитов от Зацепина не было. Его стали все забывать. Сейчас музыкант пытается вернуть былую славу, но у него мало, что получается, сообщает портал «7 дней».
Добавим, что на проекте «Фабрика звезд» Антон Зацепин был одним из самых ярких участников. Тогда специалисты и музыкальные критики практически со стопроцентной уверенностью говорили, что это будущая звезда. К сожалению, их прогноз не сбылся. Что касается Игоря Николаева, то за свою жизнь он написал не один десяток гениальнейших композиций. На его концертах до сих пор во всех городах страны собирается огромное количество поклонников. Николаев живет с молодой женой, популярной певицей Юлией Проскуряковой. В социальных сетях они не раз демонстрировали свою семейную идиллию. Пара безумно счастлива вместе.