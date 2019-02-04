Антон Зацепин принёс публичные извинения Игорю Николаеву

Выпускник проекта «Фабрика звезд» Антон Зацепин в эфире программы «Один на один» заявил, что зря не стал сотрудничать с композитором и музыкантом Игорем Николаевым . Он принес ему свои извинения. По его словам, он был уверен в том, что сможет и без помощи мэтра построить успешную карьеру.

Интересно, что самый известный хит Зацепина в 2004 году «Книжки о любви» написал именно Николаев. Певец заметил, что он отступил от дружбы и сотрудничества с Николаевым, потому что полагал, что сможет создать песни не хуже, чем у него.

«Оказывается, не так уж я и крут в своём композиторском таланте», — заявил певец.

Кстати, в 2004 году Зацепин спел вместе с Надеждой Кадышевой песню «Широка река». За это он получил «Золотой граммофон». Однако после этого каких-то значимых хитов от Зацепина не было. Его стали все забывать. Сейчас музыкант пытается вернуть былую славу, но у него мало, что получается, сообщает портал «7 дней»