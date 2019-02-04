Муж Архаровой объяснил свое исчезновение 

Супруг актрисы Екатерины Архаровой Артем Илясов объяснил свое исчезновение разрядившимся телефоном. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Ранее Архарова заявила, что мужчина пропал вечером 26 января. По ее словам, он ненадолго вышел из московского кафе и не вернулся. Его телефон с того момента был отключен, Илясов не появлялся дома и на работе, друзья также его не видели.
31 января актриса сообщила, что муж нашелся. По данным «МК», ему пришлось дать разъяснения полицейским.
Илясов заявил, что решил провести время с друзьями за городом, а с женой не мог связаться, так как его телефон разрядился.
«Отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. <…> Я взрослый человек, к чему все эти вопросы», — процитировал Илясова «МК».
Мужчина попросил не проводить проверку по заявлению о пропаже, поданному его женой, так как никто не совершал в его отношении противоправных действий.
Сама актриса заявила в Instagram, что правоохранительные органы в России «великолепно работают», благодаря чему ее мужа удалось найти. Она заявила, что не может раскрыть подробности происшествия, но «не по своему желанию и не по желанию мужа».
В 2014-2015 годах Архарова была замужем за актером Маратом Башаровым. За Илясова она вышла в августе 2018-го.