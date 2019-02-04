Муж Архаровой объяснил свое исчезновение

Ранее Архарова заявила, что мужчина пропал вечером 26 января. По ее словам, он ненадолго вышел из московского кафе и не вернулся. Его телефон с того момента был отключен, Илясов не появлялся дома и на работе, друзья также его не видели.

31 января актриса сообщила, что муж нашелся. По данным «МК», ему пришлось дать разъяснения полицейским.

Илясов заявил, что решил провести время с друзьями за городом, а с женой не мог связаться, так как его телефон разрядился.

«Отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. <…> Я взрослый человек, к чему все эти вопросы», — процитировал Илясова «МК».

Мужчина попросил не проводить проверку по заявлению о пропаже, поданному его женой, так как никто не совершал в его отношении противоправных действий.

Сама актриса заявила в Instagram, что правоохранительные органы в России «великолепно работают», благодаря чему ее мужа удалось найти. Она заявила, что не может раскрыть подробности происшествия, но «не по своему желанию и не по желанию мужа».

В 2014-2015 годах Архарова была замужем за актером Маратом Башаровым. За Илясова она вышла в августе 2018-го.