Фото погибшего Децла пытались купить

Рэпер Кирилл Толмацкий , более известный как Децл, скончался в результате остановки сердца после концерта в Ижевске накануне.

После неудачной попытки врачей скорой помощи реанимировать музыканта полицейские вызвали сотрудников ритуального агентства «Ангел».

По словам сотрудника компании по имени Алексей, труп Децла лежал на полу гримерки ровно, а рядом лежали вещи «яростно пытавшихся его спасти» врачей — бинты, перчатки и так далее.

«Никаких следов наркотиков мы не увидели», — отметил собеседник издания.

После осмотра тело было положено в эвакуационный пакет, а затем на носилки, на которых труп вынесли из кафе. На улице к сотрудникам агентства приблизился мужчина и попросил раскрыть пакет, чтобы он смог сфотографировать скончавшегося Толмацкого.

На отказы мужчина отвечал уговорами, мотивируя свое желание тем, что «ничего же страшного». Мужчина последовал за ритуальным автомобилем на своем. Около здания морга дорогу ему перекрыли другие сотрудники агентства, которым мужчина предложил 10 тысяч рублей за возможность сфотографировать мертвого рэпера.