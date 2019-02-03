Блёданс мечтает о ванне с Брэдом Питтом

Актриса Эвелина Блёданс рассказала о своих мечтах в большом интервью. Она заявила, что хотела бы оказаться в одной ванной с голливудской звездой Брэдом Питтом

«Можно добавить ещё эфирных масел, немного соли Мертвого моря и лепестков роз, но главный компонент — Питт», — поделилась она с журналом StarHit.

Женщина также призналась, что повторила бы свою жизнь заново, если бы ей снова оказалось 20 лет. Также она считает мозги самой красивой частью своего тела.

Ранее News.ru сообщал, что Эвелина Блёданс воспитывает двоих сыновей. Младшему Семёну шесть лет, у мальчика синдром Дауна. Старшему Николаю 24 года, и он живёт с отцом в Израиле. Молодой человек не стесняется выглядеть неформально, то и дело шокируя окружающих ярким цветом волос. Эвелина могла бы стать матерью дочери, но в 24 года она потеряла ребенка после нападения на неё маньяка в парке.