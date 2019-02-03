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Момент смерти Децла попал на видео 

Рамблер 3 часа назад
Трагическое видео последних минут жизни рэпера Децла появилось в интернете. Кадры запечатлели отчаянные попытки врачей реанимационной бригады спасти ему жизнь.
Перед смертью у Децла случился припадок
На кадрах видно, как врачи проводят реанимационные действия, но они не помогают вернуть звезду к жизни. Музыкант лежит на полу в гримерке.
Ранее концертный директор Павел Беленец рассказал, что скорая быстро приехала на вызов, медики около получаса пытались спасти рэпера.
О смерти 35-летнего музыканта Кирилла Толмацкого (он выступал под именем Децл) стало известно сегодня утром. Рэпер провел концерт в Ижевске, отправился в гримерку, где ему внезапно стало плохо. Причиной смерти стала остановка сердца.
Ранняя смерть известного рэпера вызвала потрясение в среде коллег и поклонников музыканта. Алла Пугачева опубликовала в инстаграме фото юного Децла с подписью: «Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?».
Комментарии34
Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева
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