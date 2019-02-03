Момент смерти Децла попал на видео

Трагическое видео последних минут жизни рэпера Децла появилось в интернете. Кадры запечатлели отчаянные попытки врачей реанимационной бригады спасти ему жизнь.

На кадрах видно, как врачи проводят реанимационные действия, но они не помогают вернуть звезду к жизни. Музыкант лежит на полу в гримерке.

Ранее концертный директор Павел Беленец рассказал, что скорая быстро приехала на вызов, медики около получаса пытались спасти рэпера.

О смерти 35-летнего музыканта Кирилла Толмацкого (он выступал под именем Децл) стало известно сегодня утром. Рэпер провел концерт в Ижевске, отправился в гримерку, где ему внезапно стало плохо. Причиной смерти стала остановка сердца.