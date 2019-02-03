Рэпер L'One прокомментировал смерть Децла

«Светлая память, Кирилл», — написал он в своём Twitter.

Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после своего концерта в Ижевске.

По некоторым данным, причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.