Рэпер L'One прокомментировал смерть Децла 

Рэп-исполнитель Леван Горозия (L'One) прокомментировал смерть музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.
Светлая память Кирилл. — L'One Mars (@L_One_Mars) 3 февраля 2019 г.
«Светлая память, Кирилл», — написал он в своём Twitter.
Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после своего концерта в Ижевске.
По некоторым данным, причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко также прокомментировали смерть Децла, выразив соболезнования родным и близким исполнителя.