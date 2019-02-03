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Рэпер L'One прокомментировал смерть Децла 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рэп-исполнитель Леван Горозия (L'One) прокомментировал смерть музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.
«Светлая память, Кирилл», — написал он в своём Twitter.
Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после своего концерта в Ижевске.
По некоторым данным, причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко также прокомментировали смерть Децла, выразив соболезнования родным и близким исполнителя.
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