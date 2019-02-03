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Коллега рассказал о жажде Децла творить 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Василий Васин, фронтмен, вокалист и гитарист группы музыкальной группы «Кирпичи», рассказал об активной творческой деятельности Кирилла Толмацкого (Децла) в последнее время.
«Совсем недавно мы плотно общались, записали совместную песню. Мы выступили друг за другом на двадцатилетии MTV в Олимпийском», — рассказал Василий Васин, сообщает «Звезда».
По словам Васина, Толмацкий был интеллигентным и очень талантливым человеком
«Трек на моем сольном альбоме он записал буквально с первого дубля. Это было очень профессионально и со вкусом и хорошим энергетическим посылом», — сказал Васин.
О смерти 35-летнего Толмацкого стало известно утром в воскресенье. По словам его концертного директора Павла Беленца, он умер от остановки сердца после выступления в Ижевске.
Шоу-бизнес , Василий Васин
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