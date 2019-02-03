Коллега рассказал о жажде Децла творить

Василий Васин , фронтмен, вокалист и гитарист группы музыкальной группы «Кирпичи», рассказал об активной творческой деятельности Кирилла Толмацкого (Децла) в последнее время.

«Совсем недавно мы плотно общались, записали совместную песню. Мы выступили друг за другом на двадцатилетии MTV в Олимпийском», — рассказал Василий Васин, сообщает «Звезда».

По словам Васина, Толмацкий был интеллигентным и очень талантливым человеком

«Трек на моем сольном альбоме он записал буквально с первого дубля. Это было очень профессионально и со вкусом и хорошим энергетическим посылом», — сказал Васин.

О смерти 35-летнего Толмацкого стало известно утром в воскресенье. По словам его концертного директора Павла Беленца, он умер от остановки сердца после выступления в Ижевске.