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Критик: Децл был настоящим ветераном рэп-культуры 

News.ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный критик Андрей Бухарин оценил творчество и личность рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.
По его словам, что сейчас русский рэп переживает «невероятный подъём», а умерший музыкант, несмотря на свой молодой возраст, «его настоящий ветеран».
«У меня с Кириллом были общие друзья, с их слов знаю, что он был очень приятным и хорошим человеком», — рассказал Бухарин.
Критик считает, что Децл всю жизнь хотел доказать, что он является настоящим и самостоятельным артистом, передаёт RT.
Ранее News.ru писал, что Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, выразил соболезнования в связи со смертью Децла. По его словам, музыкант «не торчал и не употреблял».
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