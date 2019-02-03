Критик: Децл был настоящим ветераном рэп-культуры 

Музыкальный критик Андрей Бухарин оценил творчество и личность рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.
По его словам, что сейчас русский рэп переживает «невероятный подъём», а умерший музыкант, несмотря на свой молодой возраст, «его настоящий ветеран».
«У меня с Кириллом были общие друзья, с их слов знаю, что он был очень приятным и хорошим человеком», — рассказал Бухарин.
Критик считает, что Децл всю жизнь хотел доказать, что он является настоящим и самостоятельным артистом, передаёт RT.
Ранее News.ru писал, что Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, выразил соболезнования в связи со смертью Децла. По его словам, музыкант «не торчал и не употреблял».