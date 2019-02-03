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Появилась информация о последних минутах жизни Децла 

Рамблер 1 час назад
Перед смертью у Кирилла Толмацкого (выступал под псевдонимом Децл) начали болеть кисти рук, затем у музыканта случился припадок, пишет телеграм-канал Mash. Ему пытались помочь около получаса. Все это время у гримерки Децла толпились люди.
Спасти рэпера не удалось: по предварительным данным, он умер от остановки сердца.
"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — в беседе с РЕН ТВ рассказал концертный директор Децла Павел Беленец.
Названа причина смерти Децла
По данным Mash, рэпер выступал на частной вечеринке в честь дня рождения ижевского автодилера Никиты Пантюхина. Сам Пантюхин утверждает, что наркотиков на вечеринке не было, и никакой особой еды Децл не заказывал, странного поведения за ним не наблюдалось.
Издание ФАН со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Толмацкий перед смертью курил и употреблял спиртные напитки.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.
На его счету восемь студийных альбомов: "Кто? ты", "Уличный боец", aka Le Truk и др. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».
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Шоу-бизнес , Видео , РЕН ТВ
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