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Экспертиза назвала предварительную причину смерти Децла 

Рамблер + ещё 66 52 минуты назад
Фото: instagram.com/juzeppejostko
Врачи, выясняющие причины смерти рэпера Децла, не исключают, что она могла быть спровоцирована неким веществом. Об этом «Федеральному агентству новостей» рассказал собственный источник.
По его словам, причины смерти Кирилла Толмацкого сейчас выясняют специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртской республики.
Предварительная версия — сердечная патология, однако каких-либо «выраженных болезненных изменений» не обнаружено.
«Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно», — подчеркнул собеседник издания.
По его словам, кровь рэпера еще предстоит проверить на содержание алкоголя и токсических веществ, поэтому влияние «посторонних» веществ на сердечную деятельность Децла не исключено.
35-летний Кирилл Толмацкий скончался накануне в результате остановки сердца после концерта в Ижевске. Вчера сотрудник ритуального агентства «Ангел» по имени Алексей, вместе с коллегами забиравший тело рэпера в морг, заявил «Комсомольской правде», что не увидел в гримерке, в которой умер Децл, «никаких следов наркотиков».
Комментарии
Шоу-бизнес , Минздрав РФ , РИА ФАН , Комсомольская правда
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