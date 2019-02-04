Экспертиза назвала предварительную причину смерти Децла

По его словам, причины смерти Кирилла Толмацкого сейчас выясняют специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртской республики.

Предварительная версия — сердечная патология, однако каких-либо «выраженных болезненных изменений» не обнаружено.

«Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, кровь рэпера еще предстоит проверить на содержание алкоголя и токсических веществ, поэтому влияние «посторонних» веществ на сердечную деятельность Децла не исключено.